Dólar fecha 2009 com queda recorde ante o real

Os investidores evitaram grandes apostas na disputa da última Ptax de 2009 e o dólar fechou estável nesta quarta-feira, 29, acumulando uma forte queda de 25,3 por cento no ano, a maior desvalorização anual da moeda norte-americana ante o real.

A divisa encerrou a 1,743 real para venda, oscilando entre recuo de 0,17 por cento e avanço de 0,34 por cento ao longo da jornada. Em dezembro, o dólar caiu 0,74 por cento.

"O mercado acabou aguardando a atuação do BC para ter alguma direção para a formação da Ptax", afirmou João Eduardo Santiago, operador de câmbio da B&T Corretora.

Nesta sessão, o Banco Central cancelou um primeiro leilão e anunciou uma nova compra de dólares no mercado à vista logo em seguida.

"O mercado entrou vendendo ao Banco Central (no primeiro leilão), mas o BC viu que os preços não estavam em linha com a média do dia e decidiu anunciar outro leilão", disse Reginaldo Galhardo, gerente de câmbio da Treviso Corretora.

A quarta-feira contou ainda com a divulgação pelo Banco Central de que o fluxo cambial está positivo em 2,152 bilhões de dólares até o dia 24 de dezembro, sustentado pelas transações financeiras. Isso inverteu a situação dos dados divulgados na semana passada, quando o superávit no fluxo era garantido pelo resultado comercial.

A autoridade monetária também informou a compra de 2,927 bilhões de dólares mediante os tradicionais leilões no mercado à vista.