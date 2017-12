Dólar fecha a R$ 2,49, menor valor desde maio de 2002 O Banco Central, mais uma vez, apenas assistiu à queda do dólar. Nesta terça-feira, a moeda norte-americana rompeu a barreira dos R$ 2,50. Caiu 0,72% em relação ao fechamento de segunda-feira, e terminou o dia cotado a R$ 2,493. É o valor mais baixo desde o dia 21 de maio de 2002. Pela manhã, o dólar já abriu em queda, mas só rompeu os R$ 2,50 pouco antes do meio-dia. Logo em seguida, a moeda voltou a subir. No entanto, com a decisão do Banco Central dos Estados Unidos, de aumentar os juros para 3% ao ano, o dólar voltou a registrar baixa. Só este ano de 2005, a moeda norte-americana acumula desvalorização de 6,07%.