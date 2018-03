Dólar fecha a semana acima de R$1,75 com volatilidade global

O dólar voltou a subir com força nesta sexta-feira, deixando de lado fatores internos para acompanhar a gangorra no mercado internacional em meio à incerteza sobre a solidez da retomada econômica após a crise. A moeda norte-americana fechou em alta de 1,44%, a R$ 1,756. Mesmo com essa valorização, o dólar acumulou queda de 0,96% em outubro. No ano, a baixa é de 24,7%.

A piora externa deve-se ao fato de que os investidores decidiram colocar em dúvida a sustentabilidade do bom desempenho do PIB norte-americano. Ontem, a divulgação desse indicador mostrou taxa anualizada no terceiro trimestre de 3,5%. O resultado sinalizou o fim da recessão e surpreendeu positivamente os analistas, que projetavam 3,2%. E os mercados viveram um dia de euforia. Nesta sexta-feira, no entanto, a cautela foi retomada. Até porque, dados mostraram que os gastos com consumo estão em queda nos EUA e reforçaram os temores, que tinham sido levantados ontem, de que a melhora do PIB esteja ancorada somente nos incentivos do governo.

No mercado brasileiro, os operadores só conseguem vislumbrar incertezas para o início de novembro. Embora o mercado insista em afirmar que a criação do IOF não muda a trajetória da moeda norte-americana, são corriqueiros os comentários sobre o temor que os investidores têm de que novas medidas sejam tomadas para evitar a valorização maior do real. E isso está fazendo o dólar se segurar acima de R$ 1,70. Até quando isso vai ocorrer, não se sabe. Afinal, a criação do IOF coincidiu com a retomada da cautela no exterior, que também favorece a moeda norte-americana.