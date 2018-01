Dólar fecha abaixo de R$ 2,20 e Bolsa oscila Numa segunda-feira com agenda fraca de notícias, o destaque ficou por conta da intenção declarada do governo de adotar medidas de desoneração para investimento estrangeiro em títulos da dívida. O dólar comercial fechou abaixo de R$ 2,20 pela primeira vez neste ano. Com queda de 1,09% em relação aos últimos negócios de sexta-feira, a moeda norte-americana encerrou o dia em R$ 2,1850 na ponta de venda das operações. Trata-se do valor mais baixo desde 6 de dezembro do ano passado, quando o dólar fechou cotado a R$ 2,1770. A queda do risco Brasil - taxa que mede a desconfiança do investidor estrangeiro na capacidade de pagamento da dívida do País - também favoreceu o recuo do dólar. Por volta das 18 horas, o risco País estava na mínima histórica intraday (taxas apuradas enquanto o mercado está aberto), em 255 pontos base. Isso significa que o investidor estrangeiro pede um prêmio de 2,55 pontos porcentuais acima dos títulos norte-americanos, considerados sem risco. Quanto menor esta taxa, maior é a confiança do investidor estrangeiro. Bolsa oscila A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) operou em terreno positivo desde a abertura dos negócios até as 17 horas desta segunda-feira. A partir daí, entrou no negativo e depois oscilou entre momentos de alta e de baixa até o fechamento. Fluxo financeiro menor, agenda fraca de notícias e bolsas norte-americanas sem tendência definida mexeram com a Bolsa nesta Segunda-feira. O Índice Bovespa - que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa - fechou em alta de 0,16%, com 37.321 pontos. Operou entre a máxima de 37.776 pontos (+1,38%) e a mínima de 37.229 pontos (-0,09%). Com esse resultado, a bolsa passou a acumular baixa de 2,76% em fevereiro e alta de 11,55% em 2006. O movimento financeiro ficou em R$ 2,014 bilhões.