Dólar fecha abaixo de R$ 2,90 Depois de oscilar durante todo o dia em função das declarações contraditórias do governo sobre o câmbio, o dólar comercial à vista terminou a sexta-feira em nova baixa. A moeda norte-americana chegou ser cotada a R$ 2,905, mas fechou em queda de 1,34%, a R$ 2,875. É a cotação mais baixa desde 19 de julho do ano passado. Só neste ano de 2003, o dólar acumula redução de 18,7%, mas se for computado o valor em um ano a moeda norte-americana ainda está com valorização de 16%. Segundo analistas, as posições do governo do PT sobre o mercado cambial estão deixando os investidores inseguros. Apesar de o ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, ter dito que só o ministro da Fazenda, Antonio Palocci, "pode falar sobre juro e câmbio", o diretor de política econômica do Banco Central, Ilan Goldfajn, disse no Rio que "não se pode permitir corrosão no câmbio". No final, prevaleceu a tendência de baixa, principalmente com o novo sucesso do BC nos leilões para rolar a dívida cambial.