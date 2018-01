Dólar fecha abaixo de R$ 3,30 O mercado financeiro reforçou nesta terça-feira as apostas de que ainda há espaço para a queda do dólar e do risco Brasil. Segundo operadores, o otimismo voltou a prevalecer sobre a realização de lucros no mercado cambial. Depois de subir 0,90%, o dólar comercial fechou na mínima do dia e abaixo de R$ 3,30, cotado a R$ 3,295, em queda de 1,64%, pelo terceiro dia útil consecutivo. É o menor nível desde 17 de setembro passado (a R$ 3,25). No mercado da dívida, o C-Bond era negociado às 17h22 em alta de 0,27%, a 70,250 centavos de dólar. Neste horário, o risco Brasil caía 12 pontos, para 1.268 pontos base. Tesourarias de bancos foram estimuladas a se desfazerem de compras de moeda feitas pela manhã no mercado à vista, para realização de lucros, após a repercussão positiva dos discursos do ministro da Fazenda, Antônio Palocci, e do presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, na transmissão de cargo no Banco Central. Outro incentivo foi a confirmação pelo Bradesco de uma emissão de US$ 250 milhões, ou cinco vezes o montante inicial previsto. A bolsa de São Paulo registrou movimento de realização de lucros e fechou em queda de 1,19%. O volume financeiro somou R$ 549 milhões. Em Wall Street, o mercado pouco reagiu ao anúncio do plano de reativação econômica do presidente George Bush, pelo fato ter sido amplamente antecipado pelos investidores. Às 18 horas, o índice Dow Jones caía 0,24% e a Nasdaq subia 0,96%. A captação do Bradesco, de US$ 250 milhões, cinco vezes maior que a colocação original, valorizou os papéis do banco. Bradespar PN fechou em alta de 3,45%, o segundo melhor desempenho do Ibovespa. As maiores altas do índice foram de Cesp PN (+3,47%), Braskem PNA (+3,18%), Tele Centro Oeste Celular PN (+3,02%) e Net PN (+2,27%). As maiores quedas foram de Aracruz PNB (-5,19%), Siderúrgica Tubarão (-4,55%), VCP PN (-4,45%) e Inepar PN (-3,51%). No mercado de juros, o dia foi de novas baixas. À exceção do contrato de DI futuro para março, todos os demais registraram novas reduções. Também ajudou a queda dos índices de inflação de dezembro na comparação com novembro. O cenário positivo ainda ajudou no primeiro leilão de títulos do Tesouro realizado sob nova administração. Diante de uma demanda forte para os títulos de prazo mais longo, o Tesouro decidiu concentrar toda a venda neles, alongando o prazo da dívida e recusando as propostas para a venda dos títulos de curto prazo.