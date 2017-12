Dólar fecha abaixo dos R$ 3 Pela primeira vez desde o dia 8 de agosto do ano passado, o dólar comercial à vista fechou abaixo dos R$ 3 para a compra. A moeda norte-americana terminou a segunda-feira cotada a R$ 2,962, uma queda de 1,56% em relação ao fechamento de sexta-feira. A rolagem de 100% da dívida em dólar do dia e as declarações do presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, em Washington, de que ainda há espaço para o real se valorizar, sugerindo que o BC não deve intervir no câmbio, ajudaram na queda do dólar. O fluxo comercial e financeiro positivo, o anúncio pelo Bradesco hoje de mais uma captação inicial de US$ 75 milhões em eurobônus, com prazo de 18 meses e o anúncio de redução dos combustíveis também favorecem o recuo da moeda norte-americana.