Dólar fecha acima de R$ 2,00 e Bovespa cai 0,56%

O dólar ultrapassou o patamar de R$ 2,00 nesta quarta-feira, 8. Além do fluxo cambial negativo, as cotações foram pressionadas pelo ambiente de aversão ao risco que se configurou no exterior. A moeda norte-americana fechou em terreno positivo pelo terceiro dia consecutivo, com ganho hoje de 0,85%, cotada a R$ 2,010 no balcão - nível mais alto desde 22 de junho, de R$ 2,024. Na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar também subiu 0,85%, para R$ 2,009.

O movimento de compra de dólar, iniciado na segunda-feira, ampliou-se hoje com saídas de investidores estrangeiros da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), que fechou em queda de 0,56%. A Bovespa até tentou hoje interromper a sequência de perdas dos últimos dias, mas a fraqueza das bolsas externas, a queda das commodities e a posição defensiva dos investidores por causa do feriado paulista, amanhã, levaram o índice a virar e fechar, pelo quinto pregão consecutivo, em baixa.

A Bolsa terminou a sessão em baixa de 0,56%, aos 49.177,55 pontos, menor pontuação desde os 49.007,21 pontos do dia 15 de maio passado. Na mínima do dia, registrou 48.456 pontos (-2,02%) e, na máxima, os 49.846 pontos (+0,79%). Nestes cinco pregões em baixa, caiu 4,59% e, no mês de julho, 4,44%. No ano, a Bovespa acumula ganho de 30,97%.

O comportamento negativo de Petrobras foi hoje o principal responsável pela queda da Bolsa. As ações ordinárias (ON, com direito a voto) caíram 1,41%. As preferenciais (PN, sem direito a voto) recuaram 0,82%.

Com o feriado da Revolução Constitucionalista de 1932, amanhã, não haverá pregão na Bovespa. Com isso, muitos investidores preferiram não passar a sessão posicionados, o que ajudou a aumentar o giro. O volume totalizou R$ 5,032 bilhões. Os dados são preliminares.

Na Bolsa eletônica de Nova York (Nymex), o barril do petróleo despencou 4,43%, para US$ 60,14 o barril, após os dados mostrarem aumento dos estoques de derivados nos EUA. Segundo o Departamento de Energia do país, apenas os estoques de petróleo caíram, 2,9 milhões de barris na semana encerrada em 3 de julho, mais do que os 2,3 milhões esperados. Os estoques de gasolina aumentaram 1,9 milhão de barris, ante expectativa de aumento de 900 mil barris; e os de destilados cresceram 3,7 milhões de barris, ante estimativa de aumento de 1,9 milhão de barris.

Nos EUA, as bolsas terminaram bem melhor do que trabalharam o dia todo. O Dow Jones virou no final e subiu 0,18%, aos 8.178,41 pontos, S&P recuou 0,17%, aos 879,56 pontos, e Nasdaq avançou 0,06%, aos 1.747,17 pontos.