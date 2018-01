Dólar fecha cotado a R$ 2,8500, em queda de 0,56% O dólar comercial iniciou o mês de novembro em queda. No encerramento dos negócios nessa segunda-feira, a moeda norte-americana terminou o dia cotada a R$ 2,8500 na ponta de venda, em queda de 0,56% em relação às últimas operações de ontem. A cotação de fechamento é também o patamar mínimo do dia. O dólar iniciou a segunda-feira no patamar de R$ 2,8550 e oscilou até a máxima de R$ 2,8620. No acumulado do ano, o dólar registra queda de 19,49%.