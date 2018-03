Dólar fecha cotado a R$ 3,00 O dólar comercial fechou a segunda-feira cotado a R$ 3,00, uma alta de 1,87% em relação ao fechamento da última segunda-feira. A moeda norte-americana passou todo o dia em alta com o mercado preocupado com o risco de deflação na Alemanha, a maior economia da Europa, e com a fraqueza da economia norte-americana. A forte valorização do euro frente ao dólar também ajudou na valorização do dólar no Brasil. Neste mês de maio, o dólar registra alta de 3,02%. No ano, o real já subiu 15,25%.