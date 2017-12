Dólar fecha cravado em R$ 3 O dólar terminou esta quarta-feira na mínima do dia, em exatos R$ 3,00, uma queda de 1,38%. É a menor cotação desde o dia 8 de agosto do ano passado. Neste ano, a moeda norte-americana já registrou uma desvalorização de 15,25%. A baixa do dólar foi atribuída à entrada de recursos de empréstimos feitos por empresas e bancos. Também ajudou o anúncio da Petrobras de que os preços dos combustíveis irão cair nos próximos dias.