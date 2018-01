Dólar fecha dia na cotação mais baixa desde junho de 2002 O dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 2,5620 na ponta de venda das operações, em baixa de 0,50% em relação aos últimos negócios de ontem. Trata-se da cotação mais baixa desde 3 de junho de 2002. Em abril, o dólar acumula queda de 3,97%. No ano, a depreciação do dólar frente ao real está em 3,47%. Mais uma vez o Banco Central não atuou no mercado, comprando dólares ou realizando operações de swap (troca de títulos corrigidos pelo dólar por papéis indexados aos juros). Segundo operadores, isso acontece porque o BC quer usar a queda do dólar como instrumento para reduzir a pressão de alta sobre os índices de inflação. Dólar em baixa deixa as importações de produtos e matéria-prima mais baratas, o que reduz a pressão de alta sobre preços.