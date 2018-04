Dólar fecha em 3,15 pesos na Argentina O dólar fechou em alta, cotado a 3,15 pesos (venda) e 3,05 pesos (compra), nas entidades que operam sob as normas do Banco Central, e em 3,29 pesos (venda) e 3,07 pesos (compra), no paralelo. O mercado de câmbio viveu o segundo dia de tensão após duas semanas de relativa calmaria e estabilidade. O nervosismo voltou à city portenha com os boatos de feriado bancário e cambial, amplamente desmentidos pelo Banco Central, em função do plano Bonex em elaboração pela equipe econômica para ser lançado neste fim de semana. Até ontem, este assunto era apenas um boato, mas hoje o porta-voz da Presidência confirmou que o governo vai mesmo enviar uma lei ao Congresso, à qual troca os depósitos a prazo fixo por bônus. Tudo isso ocorreu em plena suspensão do primeiro banco estrangeiro no país, Scotiabank Quilmes, por falta de liquidez para honrar a devolução dos depósitos autorizados por sentenças judiciais. Sem citar nomes, o mercado afirma que se não houver o plano Bonex ou outra solução para frear a saída de depósitos do "corralito", outros bancos cairão. É sabido que antes do "corralito", os três bancos que apresentavam problemas de liquidez eram os estatais Ciudad e de la Nación, e o privado Galícia. Porém, o mercado não confirma se são estes os próximos bancos a cair por falta de liquidez. O que já está confirmada é a renúncia do presidente do Banco de la Nación, Enrique Oliveira, que alegou motivos pessoais.