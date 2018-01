Dólar fecha em alta após três sessões de queda O dólar comercial fechou nesta quarta-feira com alta de 0,13%, cotado a R$ 2,247, após acumular quedas de 3,61% nas três sessões anteriores. Com liquidez - rapidez com que se converte um investimento qualquer em moeda corrente, com a menor perda possível de rentabilidade - muito reduzida, por causa do feriado municipal em São Paulo, o pronto renovou as máximas à tarde, quando chegou a atingir R$ 2,25 (alta de 0,27%). Como a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) e a Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) estiveram fechadas, alguns grandes bancos e corretoras em São Paulo operaram em esquema de plantão, para registro das operações fechadas em outras praças. Amanhã os mercados domésticos devem reagir logo cedo à divulgação, às 8h30, da ata da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) realizada na semana passada. Nessa reunião, o Copom reduziu a taxa básica de juros(Selic) em 0,75 ponto percentual, para 17,25% ao ano, e o comunicado após a reunião chamou atenção para o comportamento da inflação e da atividade econômica.