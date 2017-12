Dólar fecha em alta de 0,21% mesmo com anúncio de emissão O anúncio pelo Banco Central de conceder mandato para o Deutsche Bank e a Goldman Sachs fazerem uma emissão de bônus em dólar no mercado global não afetou o dólar nesta terça-feira. Analistas afirmam que o anúncio da emissão já estava no preço, uma vez que os boatos sobre a operação circulam há dias. A moeda norte-americana terminou o dia em leve alta de 0,21%, cotada a R$ 2,87. Segundo apuraram o repórter André Palhano e o correspondente da AE em Londres, João Caminoto, a colocação teria o valor inicial de US$ 1 bilhão, prazo de 10 anos e seria feita através de Global Bonds denominados em dólares.