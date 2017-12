Dólar fecha em alta de 0,34% O dólar comercial encerrou o dia em alta de 0,34%, vendido a R$ 2,9800 nos últimos negócios do dia. Com este resultado, a moeda norte-americana acumula queda de 15,82% em 2003. Durante o dia, as cotações oscilaram da máxima de R$ 2,9940 e a mínima de R$ 2,9630.