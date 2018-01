Dólar fecha em alta de 0,37%, cotado a R$ 2,7040 O dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 2,7040 na ponta de venda das operações, em alta de 0,37% em relação aos últimos negócios de ontem. No patamar máximo do dia, a moeda norte-americana chegou a R$ 2,7300. A princípio, as cotações hoje foram pressionadas pelo cenário externo turbulento - petróleo em alta e possibilidade de alta dos juros norte-americanos. Hoje, o Banco Central comprou dólares no mercado pela taxa de R$ 2,7000 - mesma cotação do dólar à vista (em alta de 0,22%) quando a operação foi anunciada. Depois da operação, a alta reduziu um pouco para 0,11%, com o dólar cotado a R$ 2,6970.