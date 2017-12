Dólar fecha em alta de 0,40%, cotado a R$ 2,7590 O dólar comercial encerrou o dia em alta de 0,40% em relação aos últimos negócios de ontem, cotado a R$ 2,7590 na ponta de venda das operações. Durante o dia, a moeda norte-americana oscilou entre a máxima de R$ 2,7780 e a mínima de R$ 2,7580. Com o resultado de hoje, o dólar acumula queda de 4,96% no ano. Hoje, a queda do euro frente ao dólar ajudou a segurar a alta da moeda norte-americana também no Brasil. A moeda da União Européia chegou a apresentar desvalorização de 1,73% perante o dólar durante a manhã e os operadores internacionais falam em início de correção. O ABN Amro, em sua nota diária sobre mercado de moedas internacionais, avalia que vários acontecimentos mostram que a preocupação com o queda do dólar está aumentando. Entre esses eventos, a instituição destaca as intervenções verbais das autoridades européias, a decisão ontem do Banco Central do Canadá de manter as taxas de juro inalteradas e as atuações feitas no mercado de câmbio pelo Brasil. Perante esse cenário favorável do dólar no mercado internacional, não teria porque, então, o BC comprar dólares de novo hoje. Até porque correria o risco de criar uma volatilidade (oscilação) excessiva no mercado de câmbio.