Dólar fecha em alta de 0,49% e Bolsa continua em queda O dólar encerrou o dia no patamar máximo desta terça-feira, cotado a R$ 2,8680 na ponta de venda dos negócios. Trata-se de uma alta de 0,49% em relação às últimas operações de ontem. A moeda norte-americana iniciou o dia no patamar de R$ 2,8450 e oscilou até a mínima de R$ 2,8390. Com o resultado de hoje, o dólar registra queda de 1,21% em janeiro e acumula baixa de 14,39% nos últimos doze meses. Às 17h, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) continuava em queda. O Ibovespa ? índice que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa ? registrava baixa em torno de 0,50%. Segundo analistas, trata-se de um movimento de realização de lucro. Ou seja, os investidores aproveitam o momento para vender seus ativos e receber os ganhos obtidos com as fortes altas registradas nos últimos dias. O fato é que o investidor está atento ao movimento de otimismo que vem dominando os negócios na Bolsa. Assim como em certos períodos o pessimismo é exagerado, há quem diga que o mesmo vem acontecendo nestes últimos dias, porém para o sentido inverso, o de alta. Quem pretende entrar no mercado de ações precisa estar ciente do risco de oscilações e deve estar preparado para possíveis perdas. Mercado externo O C-Bond, principal título da dívida brasileira negociado no exterior, está cotado a 99,313 centavos por dólar, em alta de 0,06% em relação às últimas operações de ontem. O risco Brasil ? taxa que mede a confiança dos investidores estrangeiros na capacidade de pagamento da dívida do país ? continua em queda e está em torno de 427 pontos.