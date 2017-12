Dólar fecha em alta de 0,51% e Bolsa recua 0,57% O dólar comercial fechou em alta de 0,51%, cotado a R$ 2,7480 na ponta de venda dos negócios, após duas quedas consecutiva na quinta e sexta-feira passada. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) encerrou a sexta-feira passada em número recorde de pontos. Hoje, o no encerramento dos negócios, o Ibovespa marcava 24.854 pontos, em baixa de 0,57%. Nesta semana, o mercado estará atento à divulgação do PIB brasileiro e também do PIB norte-americano. Espera-se um bom resultado para ambos, o que deve alimentar as expectativas mais otimistas. Outro fator que faz o investidor antecipar um momento melhor para a economia é a expectativa de recuo da inflação em 2005, pronunciada na pesquisa Focus divulgada hoje pelo Banco Central.