Dólar fecha em alta de 0,56%, cotado a R$ 2,6940 O dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 2,6940 na ponta de venda das operações, em alta de 0,56% em relação aos últimos negócios de ontem. Trata-se da cotação mais alta desde 20 de janeiro de 2005. Hoje o Banco Central comprou dólar em mercado pela taxa de R$ 2,6920. O fluxo comercial é positivo e teria justificado o leilão, segundo operadores. O dólar à vista subia 0,52%, a R$ 2,6930, quando o BC atuou. As altas dos preços do petróleo e dos juros dos Treasuries (títulos norte-americanos) preocupam os investidores. Além disso, há expectativas sobre os termos das circulares que o Banco Central deve definir nesta semana para regulamentar as medidas para o câmbio aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional na sexta-feira. As novas medidas entram em vigor na próxima segunda-feira, dia 14.