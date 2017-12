Dólar fecha em alta de 0,80%, cotado a R$ 2,7810 O dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 2,7810 na ponta de venda dos negócios, em alta de 0,80% em relação às últimas operações de ontem. A moeda norte-americana iniciou o dia no patamar de R$ 2,7620 e oscilou entre a máxima de R$ 2,7890 e a mínima de R$ 2,7540. Com o resultado de hoje, o dólar acumula queda de 4,20% no ano. O Banco Central realizou um leilão de compra de dólares entre as 11h16 e as 11h26, mas não aceitou nenhuma das propostas feitas pelos investidores, que variaram de R$ 2,7700 a R$ 2,7800. No momento da atuação do BC, o dólar estava em R$ 2,7540 (em queda de 0,18%), na mínima de hoje até o momento. Entre essa marca e a menor proposta apresentada à autoridade monetária havia uma variação de 0,58% e a avaliação dos operadores é de que a negativa do BC foi correta. "Os bancos chutaram pra cima e, se o BC tivesse aceitado as propostas, poderia haver especulações que causassem pressão exagerada nas cotações", afirmou um especialista de mercado. Mesmo sem que o BC tivesse comprado moeda norte-americana, o mercado voltou aos negócios invertendo a trajetória de queda do dólar. Nesta semana, depois de duas intervenções do BC e mais o anúncio de leilão desta quinta-feira, o dólar acumula alta de 2,65%.