Dólar fecha em alta de 1,21%, com pressão por moeda à vista Em dia tenso, o dólar comercial fechou o dia cotado a R$ 3,77, em alta de 1,21%, com o mercado pressionando o Banco Central pela moeda norte-americana à vista, segundo operadores ouvidos pela Agência Estado. O dólar chegou a bater em R$ 3,795 (mais 1,88%), mas cedeu após o Banco Central intervir. É a terceira alta seguida da moeda norte-americana. De acordo com operadores, a venda hoje pelo BC de US$ 150 milhões em leilão de linha externa não aliviou a demanda. "As instituições tomadoras desses recursos têm repassado diretamente aos clientes e ninguém está disposto a se desfazer de moeda no mercado à vista com o cenário de indefinições sobre a futura equipe econômica e do BC e eventual novo aumento da taxa Selic, por causa da escalada do dólar e da inflação", afirmou um operador. Os vencimentos de compromissos externos privados (cerca de US$ 3,2 bilhões este mês), a previsão de remessas de lucros e dividendos e os próximos vencimentos de papéis cambiais do governo (no dia 12, cerca de US$ 1,8 bilhão no dia 18, US$ 1,8 bilhão) também sustentam a procura por dólar.