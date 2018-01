Dólar fecha em alta de 1,71% O fluxo negativo na operações de câmbio e a piora na recomendação do banco de intevestimento norte-americano J.P. Morgan para os títulos da dívida brasileira foram decisivos para manter a alta do dólar durante todo o dia. A moeda-norte-americana terminou a terça-feira em alta de 1,71%, cotada a R$ 3,69, na máxima do dia. O risco país também teve alta e, por volta das 16 horas, subia 38 pontos, para 1.566.