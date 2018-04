Dólar fecha em alta de 3,1% na Argentina O dólar oficial na Argentina fechou hoje em alta de 3,125% em relação ao fechamento de ontem, ficando em 3,30 pesos para a venda e 3,20 pesos para compra. Nas casas de câmbio que não operam com divisas do Banco Central, a moeda subiu 5,758%, terminando o dia em 3,49 pesos (venda) e em 3,29 pesos (compra), com alta de 3,459%. O mercado de câmbio viveu uma jornada tensa devido à briga entre o Banco Central e o ministério de Economia por causa do plano para sair do "corralito". O BC defende uma saída mais técnica, enquanto que o ministério de Economia busca uma solução mais política. O conflito já provocou o pedido de renúncia de quatro diretores do BC, mas apenas um foi confirmado e aceito pela presidência da entidade. Também, continuam os insistentes boatos de renúncia do presidente do BC, Mario Blejer, que já desmentiu os rumores.