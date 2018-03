Dólar fecha em alta de 3,77%, cotado a R$ 3,0250 O dólar comercial encerra esta segunda-feira cotado a R$ 3,0250 na ponta de venda dos negócios, em alta de 3,77% em relação aos últimos negócios de sexta-feira. A máxima do dia, em R$ 3,0300, foi alcançada às 16h26. Com o resultado de hoje, a moeda norte-americana acumula alta de 3,88% em maio e queda de 14,55% em 2003. Durante a manhã, o dólar operou em baixa. À tarde, reverteu a tendência e passou a operar em alta. O motivo foi a nota do Banco Central em que se estabeleceu a disposição da instituição de reduzir o volume de papéis cambiais no mercado. Para os investidores, isso significa uma redução do volume de hedge (proteção) em dólar, o que tende a pressionar para cima as cotações da moeda norte-americana.