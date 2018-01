Dólar fecha em alta e Bolsa cai durante todo o dia O dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 3,1240 na ponta de venda dos negócios, em alta de 1,03% em relação às últimas operações de sexta-feira. A moeda norte-americana iniciou o dia no patamar de R$ 3,1060, também cotação mínima, e oscilou até a máxima de R$ 3,1330. Com o resultado de hoje, a moeda norte-americana registra alta de 6,55% em maio e acumula alta de 7,61% em 2004. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) operou em baixa durante todo o dia e às 16h40 registrava queda de 3,01%. O volume de negócio até este horário é de R$ 797 milhões. Apenas três ações operam em alta. São elas: as ordinárias (ON, com direito a voto) do Banco do Brasil (3,88%), Souza Cruz ON (0,18%) e as preferenciais (PN, sem direito a voto) da Companhia Siderúrgica Tubarão (0,63%). No mercado de juros futuros, os contratos com taxas pós-fixadas (DI) e vencimento em junho de 2004 registravam juros de 15,680% ao ano, frente a 15,660% ao ano pagos na sexta-feira. O risco Brasil ? taxa que mede a desconfiança do investidor estrangeiro na capacidade de pagamento da dívida do país ? está em 719 pontos. Isso significa que os papéis brasileiros precisam pagar um prêmio de 7,19 pontos porcentuais acima dos juros negociados nos títulos norte-americanos, considerados sem risco. O C-Bond ? principal título da dívida brasileira negociado no exterior ? está cotado a 89,125 centavos por dólar, mesmo patamar de fechamento da sexta-feira.