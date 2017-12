Dólar fecha em alta e Bolsa recua em dia de instabilidade O mercado financeiro continuou hoje reagindo de forma negativa à possibilidade de que os juros norte-americanos continuem subindo. Com taxas mais altas lá, o investidor tende a reavaliar seus ativos em países emergentes, já que consegue ganhos mais atrativos e com risco menor no mercado norte-americano. O investidor passa a exigir juros maiores para ficar em ativos de emergentes. Além disso, aumenta a saída de recursos deste mercado. O resultado prático, para os mercados brasileiros, é a depreciação do real frente ao dólar e a queda das ações. Hoje, os mercados foram prejudicados também pela onda de violência na cidade de São Paulo, o maior centro financeiro do País. Comentou-se nas mesas de operação dos bancos que há instituições que dispensaram mais cedo seus funcionários, reduzindo os horários de operação. Algumas empresas também dispensaram seus funcionários antes do horário normal. O dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 2,1860, em alta de 1,96% em relação aos últimos negócios de ontem. As cotações oscilaram entre a máxima de R$ 2,2150 e a mínima de R$ 2,1640. Com o resultado de hoje, o dólar registra alta de 4,74% em maio. Por volta das 16h30, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em queda de 2,28%.