Dólar fecha em alta e risco Brasil é o menor desde janeiro O dólar comercial encerrou dia cotado a R$ 2,7550, em alta de 0,40% em relação às últimas operações de ontem. No mês de novembro, a moeda norte-americana acumula baixa de 3,64%. Os títulos da dívida externa brasileira fecharam perto da cotação máxima. Por conta do feriado amanhã do Dia de Ação de Graças nos EUA, o mercado encerrou suas transações mais cedo nesta quarta-feira. Na altura do fechamento do mercado, o risco Brasil - taxa que mede a desconfiança dos investidores estrangeiros em relação à capacidade de pagamento da dívida do País - estava em queda de 13 pontos, em 413 pontos-base, patamar mínimo do dia e o nível mais baixo desde 12 de janeiro passado, quando fechou em 396 pontos-base.