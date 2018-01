Dólar fecha em alta no 1º dia de negócios na BM&F A Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) encerrou o primeiro pregão viva-voz de dólar pronto com taxa de R$ 2,2270. O volume negociado foi de US$ 358 milhões, com 235 negócios. Trata-se de um sistema de negociações com dólar à vista, em que corretoras e bancos participam de uma roda de negociação de viva-voz na Bolsa. Os clientes interessados em comprar e vender dólar - muitos deles importadores e exportadores - apresentam suas propostas a uma corretora ou banco, a qual enviará uma ordem a seu operador no pregão da BM&F para que o pedido do cliente seja ofertado. Segundo a assessoria da Bolsa, as operações transcorreram normalmente, com operadores e as instituições financeiras se adaptando ao novo sistema de negociação. No mercado interbancário de dólar de balcão, o dólar comercial, negociado no mercado interbancário, encerrou a Quarta-feira cotado a R$ 2,2240, em alta de 0,41%.