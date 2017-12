Dólar fecha em baixa de 0,14%, cotado a R$ 2,9200 O dólar comercial encerrou o dia em baixa de 0,14%, cotado a R$ 2,9200 na ponta de venda das operações. Em relação aos últimos negócios de ontem, trata-se de uma queda de 0,14%. A moeda norte-americana iniciou o dia no patamar de R$ 2,9270 e oscilou da máxima de R$ 2,9290 até a mínima de R$ 2,9180. Com o resultado de hoje, o dólar apresenta baixa de 0,92% e, no acumulado do ano, a queda é de 17,51%.