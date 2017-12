Dólar fecha em baixa de 0,35%, cotado a R$ 2,8600 Em um dia com baixíssima liquidez (facilidade de negociação) no mercado de câmbio, por causa do feriado em São Paulo em comemoração à Revolução Constitucionalista de 32, o dólar encerrou a sessão de hoje em queda de 0,35% em relação às últimas operações de ontem, cotado a R$ 2,8600 na ponta de venda dos negócios. O feriado ainda interrompeu os negócios no mercado paralelo de câmbio, que manteve a cotação de R$ 2,9900 da véspera. Na abertura das operações nesta quarta-feira, o dólar era negociado a R$ 2,8650. Durante o dia, oscilou da máxima de R$ 2,8730 à mínima de R$ 2,8580. Com o desempenho de hoje, a moeda norte-americana acumula alta de 0,63% em julho e queda de 19,21% no ano.