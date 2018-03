Dólar fecha em baixa de 0,48% Em compasso de espera do início da guerra no Iraque, o mercado cambial brasileiro teve baixa liquidez nesta quarta-feira. O dólar fechou em baixa de 0,48%, a R$ 3,553. Segundo operadores, a confirmação pelo FMI da liberação ao País este mês da segunda parcela de US$ 4,6 bilhões, relativa ao acordo de US$ 30 bilhões firmado em setembro do ano passado, reforçou o sentimento de confiança do mercado na condução da política econômica pelo governo brasileiro. Essa notícia teve efeito positivo sobre os papéis brasileiros hoje. O C-Bond subiu 1,25%, cotado a 75,750 centavos de dólar. A bolsa paulista não se deixou contagiar pelo C-bond. Acompanhou de perto o mercado dos EUA, onde mais uma vez a guerra provocou muita oscilação. O índice teórico paulista fechou em alta de 0,24% e o volume financeiro somou R$ 263 milhões. Em Nova York, o Dow Jones valorizou 0,92% e a Nasdaq subiu 0,51%. Na BM&F, os contratos de juros futuro (DIs) acompanharam o movimento do dólar. Abriram em alta mas encerraram o pregão registrando queda em relação a sexta-feira. O contrato mais líquido, com vencimento em abril, teve apenas 11.642 negócios e fechou apontando taxa de 26,73%, ante 26,76% de sexta.