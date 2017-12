Dólar fecha em baixa de 0,49%, a R$ 2,864 A dólar iniciou a semana com poucos negócios e passou boa parte do dia em queda, para fechar em baixa de 0,49%, cotado a R$ 2,864. Neste ano, a moeda norte-americana acumula desvalorização de 19,10%. Mas, em um ano, o dólar ainda está com uma alta de 8,61%. A semana concentra uma série de eventos que tendem a deixar o mercado cambial mais calmo. Investidores aguardam para entre hoje e amanhã o anúncio pelo BC de leilão cambial para rolagem de vencimento de dívida atrelada ao dólar de US$ 1,2 bilhão no dia 18. Será a segunda vez em que o BC anuncia a rolagem de acordo com a nova estratégia, ou seja, sem divulgar ao mercado qual o porcentual que deseja renovar. No vencimento anterior, o BC renovou 95%.