Dólar fecha em baixa de 2,41% cotado a R$ 3,445 O dólar registrou forte baixa nesta sexta-feira, rompendo o piso de R$ 3,50 que vinha mantendo há dias e fechou na mínima do dia, cotado a R$ 3,445, uma queda de 2,41%. O recuo na moeda norte-americana é atribuído principalmente pelas perspectivas de entradas de dólares de empresas privadas nos próximos dias. Também ajudou a tranquilidade na transição política, com o governo de Luiz Inácio Lula da Silva mantendo as promessas de campanha.