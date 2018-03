Dólar fecha em baixa e Bolsa despenca O dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 2,7030 na ponta de venda dos negócios, em queda de 0,30% em relação às últimas operações de ontem. A moeda norte-americana iniciou o dia no patamar de R$ 2,7050 e oscilou entre a máxima de R$ 2,7060 e a mínima de R$ 2,6910. Com o resultado de hoje, a dólar acumula alta de 1,85% em 2005. Às 17h17, o Ibovespa - índice que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) - registra baixa de 2,61%. A forte queda das ações no Brasil é reflexo da alta dos juros negociados nos títulos do tesouro norte-americano. Com juros mais atrativos nos EUA, os investidores optaram por vender as ações na Bolsa paulista, em um movimento de stop loss (venda de ações que estão em queda para apurar e encerrar o resultado negativo). Este movimento de venda de ações pressiona para baixo o Ibovespa. Até sexta-feira, o Índice acumulava baixa de 5,53%.