Dólar fecha em leve alta e Bolsa recua O dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 2,1870 na ponta de venda dos negócios, em alta de 0,09% em relação aos últimos negócios de ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) voltou a realizar lucros hoje - investidor vendendo ações para apurar o ganho obtido nos últimos dias, o que pressiona para baixo o preço das ações - e caiu abaixo dos 37 mil pontos. O volume financeiro chegou aos R$ 2 bilhões. O Índice Bovespa - que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa fechou em baixa de 2,04%. A produção industrial em dezembro, que cresceu 3,2% em dezembro do ano passado ante o mesmo período do ano anterior (e 2,3% ante novembro/2005), veio acima da média das expectativas. O dado fez com que as taxas de juros subissem no mercado futuro. Isso porque, com a economia aquecida, a chance de um corte maior nas taxas de juros fica menor, já que a política econômica do governo prioriza o controle da inflação.