Dólar fecha em leve baixa Depois de três dias de alta, o dólar encerrou esta sexta-feira em queda de 0,27%, cotado a R$ 3,76. A moeda norte-americana iniciou o dia em forte alta, influenciada pelo IPCA de novembro, que ficou em 3,02%, acima das estimativas. No entanto, a expectativa do anúncio do nome do futuro presidente do Banco Central deixou o mercado menos tenso. Como os negócios fecharam logo após a confirmação de que nome não sai hoje, o dólar não teve tempo para sofrer o impacto da notícia. Também houve um fator técnico que pesou na valorização do real: um fundo estrangeiro teria vendido uma posição significativa que mantinha em dólar futuro, dando o início para a queda da moeda norte-americana.