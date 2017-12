Dólar fecha em queda com rolagem da dívida O mercado cambial reagiu bem à rolagem feita hoje pelo Banco Central de 74% ou US$ 762,9 milhões do próximo vencimento de US$ 1,030 bilhão da dívida em dólar. Após o resultado da operação, o dólar saiu de uma alta de +0,24%, a R$ 2,877, e passou a operar em baixa. A moeda norte-americana fechou a quarta-feira em queda de 0,59%, cotada a R$ 2,853 - a menor cotação desde 18 de julho de 2002. A avaliação dos operadores sobre o leilão de títulos da dívida é que o BC só não rolou mais do próximo vencimento de cambiais hoje porque não quis, já que houve boa demanda, mas foram aceitas apenas propostas com taxas de juros mais baixas do que as que foram aceitas pela autoridade monetária em leilões anteriores.