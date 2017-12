Dólar fecha em queda de 0,11%, cotado a R$ 2,8520 O dólar comercial encerrou o dia em queda de 0,11% em relação aos últimos negócios de ontem. Na ponta de venda das operações, a moeda norte-americana foi vendida a R$ 2,8520. O dólar abriu o dia cotado a R$ 2,8900 ? patamar máximo nesta quarta-feira ? e permaneceu em alta durante toda a manhã. No período da tarde, reverteu esta tendência e chegou ao patamar mínimo de R$ R$ 2,8450. Com o resultado de hoje, o dólar registra alta de 0,35% em julho e queda de 19,44% no ano.