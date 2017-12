Dólar fecha em queda de 0,13%, cotado a R$ 2,2960 O comportamento das cotações do dólar nesta segunda-feira foi influenciado por fatores positivos e negativos. A favor da depreciação do dólar frente ao real, havia as perspectivas de entradas de recursos e de um bom resultado na emissão soberana em reais. Já as inseguranças quanto à agenda política da semana e à ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) - que decidiu pelo corte da Selic em 0,25 ponto porcentual - imprimiam cautela. Neste sentido, também a possibilidade de alta dos juros norte-americanos, que será avaliada pelo Fed (o Banco Central dos Estados Unidos) nesta semana, favoreceu a alta do dólar frente ao real. No final do dia, a moeda norte-americana encerrou o dia cotada a R$ 2,2960 na ponta de venda das operações, em queda de 0,13% em relação aos últimos negócios de segunda-feira. Durante o dia, a moeda norte-americana oscilou entre a máxima de R$ 2,3020 e a mínima de R$ 2,2860. Com o resultado de hoje, o dólar registra queda de 13,49% neste ano.