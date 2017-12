Dólar fecha em queda de 0,49%, cotado a R$ 2,654 O dólar comercial fechou 2004 no nível mais baixo desde 10 de junho de 2002 (R$ 2,636), sendo cotado hoje a R$ 2,654, em queda de 0,49%. Amanhã, o mercado de câmbio só poderá fechar operações entre as próprias instituições financeiras. Não haverá negócios entre clientes, instituições financeiras no exterior e transferências para posição especial (importação/exportação). A expectativa do mercado segue favorável para 2005. Os analistas avaliam que a aprovação este ano pelo Congresso de projetos importantes como o da Lei de Falências e das Parcerias Público Privadas deve dar sustentação à continuidade do crescimento econômico em 2005. O mercado e o BC projetam crescimento da economia entre 3,5% e 4% no próximo ano, ante uma taxa ao redor de 5% esperada para 2004. A balança comercial tende continuar exibindo superávits. A estimativa é de um saldo comercial positivo em 2005 ao redor de US$ 25 bilhões, mais baixo do que as estimativas para este ano, entre US$ 33,196 bilhões e US$ 33,796 bilhões. Na segunda-feira, o ministro do Desenvolvimento, Luiz Fernando Furlan, falará sobre o resultado final deste ano e apontará as perspectivas para 2005. Risco Brasil Com a queda firme do risco Brasil, que hoje ficou ao redor dos 377 pontos base, o mercado espera continuidade no fluxo de investimentos estrangeiros. Parte dos analistas já cogita que a taxa Selic poderá ter mais dois aumentos, em janeiro e fevereiro, quando chegaria em 18,50% ao ano, ante os atuais 17,75% ao ano. Com esse aperto no juro, o BC teria mais chances de atingir a meta ajustada de inflação para 2005, de 5,1%, disse um operador. Além disso, o juro elevado tende continuar atraindo recursos estrangeiros para investimentos diretos e aplicações em Bolsa e no mercado futuro de juros. Neste ano, o Banco Central e o Tesouro compraram em mercado US$ 5,70 bilhões, sendo US$ 2,166 bilhões em leilões de compra realizados em novembro e dezembro. Com isso, as reservas líquidas do país no ano até 27 de dezembro, que excluem os recursos do FMI, subiram para US$ 25,4 bilhões, ou US$ 8 bilhões acima das reservas líquidas de 2003. Bovespa A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o último pregão do ano esta quinta-feira em alta de 0,17%, somando 26.205 pontos, registrando recorde de pontuação, mais uma vez neste mês. O Ibovespa operou entre os terrenos negativo e positivo durante várias vezes ao dia, chegando a cair 0,20% na mínima do dia e subir 0,41% na máxima. No acumulado de dezembro, o Ibovespa subiu 4,29%. No ano, a Bovespa apresentou alta de 17,81%. Petróleo Os contratos futuros de petróleo fecharam em queda na New York Mercantile Exchange (Nymex) e em alta na International Petroleum Exchange (IPE), em Londres. O mercado londrino não havia operado no começo da semana, por causa de um feriado, e os contratos do petróleo do tipo Brent subiram para acompanhar a forte alta verificada ontem na Nymex. Participantes do mercado de Nova York disseram que o dia foi marcado pela volatilidade, exacerbada pelos volumes reduzidos. A queda dos preços foi atribuída à realização de lucros, mas os participantes do mercado continuam preocupados com questões geopolíticas. Na Nymex, os contratos de petróleo bruto para fevereiro fecharam a US$ 43,45 por barril, em queda de US$ 0,19. A mínima foi em US$ 42,52 e a máxima em US$ 43,80. Na IPE, os contratos do petróleo Brent para fevereiro fecharam a US$ 40,37 por barril, em alta de US$ 1,20, com mínima em US$ 39,62 e máxima em US$ 40,45.