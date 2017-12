Dólar fecha em queda de 0,59%, cotado a R$ 2,8660 O dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 2,8660 na ponta de venda dos negócios, em queda de 0,59% em relação às últimas operações de ontem. A moeda norte-americana iniciou o dia no patamar de R$ 2,8700 e oscilou entre a máxima de R$ 2,8790 e a mínima de R$ 2,8650. Com o resultado de hoje, o dólar acumula baixa de 1,27% no ano.