Dólar fecha em queda de 0,70%, cotado a R$ 2,8170 O dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 2,8170 na ponta de venda dos negócios. Trata-se de uma queda de 0,70% em relação aos últimos negócios de ontem. A cotação de fechamento desta quarta-feira é a mais baixa desde 12 de julho de 2002, quando a moeda norte-americana encerrou o dia negociada a R$ 2,8090. Depois de abrir cotado a R$ 2,8300 ? cotação máxima do dia ?, o dólar permaneceu em queda e chegou ao patamar mais baixo, em R$ 2,8120, por volta das 16 horas. Com o resultado de hoje, o dólar acumula queda de 0,88% em julho e baixa de 20,42% no ano.