Dólar fecha em queda de 0,92% e Bolsa opera em alta O dólar fechou em queda nesta terça-feira, após atingir ontem a cotação mais alta dos últimos 30 dias. No encerramento dos negócios, a moeda norte-americana foi negociada a R$ 2,1490, em queda de 0,92%. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em alta de 0,71%, às 17h26, acompanhando a leve valorização das bolsas norte-americanas. Tanto o índice Dow Jones - que mede o desempenho das ações mais valorizadas na Bolsa de Nova York - quanto a Nasdaq - bolsa que negocia ações do setor de tecnologia e Internet - operam com alta de 0,02%. As atenções dos investidores nesta terça-feira voltaram-se para o cenário externo. Se o mercado já esperava uma queda na inflação ao produtor (PPI) de outubro nos EUA, o que surpreendeu foi o tamanho. O índice cheio caiu 1,6%, quando se previa uma baixa de 0,6%. Amanhã, os investidores continuarão atentos com a economia norte-americana. O banco central do país (Fed) divulgará a ata da última reunião que definiu os juros no país. A reação imediata ao dado, combinado com uma queda menor do que a prevista nas vendas do varejo, foi de perspectiva de alta nas taxas de juros. Isso prejudicou o desempenho das bolsas nos EUA. Elas abriram no terreno positivo, perderam o fôlego durante a tarde, mas conseguiram recuperar um pouco no final do dia.