Dólar fecha em queda de 1,34% e Bolsa opera em alta O dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 3,0920 na ponta de venda dos negócios, em queda de 1,34% em relação às últimas operações de ontem. A moeda norte-americana iniciou o dia no patamar de R$ 3,1330, também patamar máximo do dia, e oscilou até a mínima de R$ 3,0720. Com o resultado de hoje, o dólar registra alta de 5,46% em maio e acumula alta de 6,51% em 2004. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) operou em alta durante todo o dia e, às 16h52, o Ibovespa ? índice que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa ? registra alta de 1,18%. O volume de negócios está em R$ 969 milhões. No mercado de juros futuros, os contratos com taxas pós-fixadas e vencimento em junho de 2004 pagavam juros de 15,660% ao ano, frente a 15,680% ao ano ontem. O risco Brasil ? taxa que mede a desconfiança do investidor estrangeiro na capacidade de pagamento da dívida do País ? está em 708 pontos base. Ontem, a taxa encerrou o dia em 763 pontos base. Quanto maior esta taxa, maior a desconfiança do investidor estrangeiro. O C-Bond ? principal título da dívida brasileira negociado no exterior ? é cotado a 89,000 centavos por dólar, ante 87,563 centavos por dólar ontem.