Dólar fecha em queda e Bolsa opera em alta O dólar comercial fechou a quinta-feira em queda de 0,71%, cotado a R$ 2,2310. Os dois assuntos que concentraram as atenções do mercado na manhã de hoje, a ata do Comitê de Política Monetária (Copom) e o depoimento do ministro da Fazenda, Antonio Palocci, à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Bingos, não afetaram as decisões de negócios com câmbio. Assim, o ritmo e a trajetória das cotações do dólar foi dado pelo tom ameno do mercado internacional e pelo fluxo de recursos do dia. Às 17h20, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) estava acima de 38 mil pontos, em alta de 1,63%, nova máxima do dia. O comportamento positivo do mercado de ações nos Estados Unidos ontem, quando era feriado em São Paulo e, por isso, a Bovespa estava fechada, favoreceu a abertura da bolsa brasileira hoje. Analistas são unânimes em afirmar que a tendência para o mercado de ações é de alta, mas ninguém descarta uma realização de lucros (venda de ações para apurar o ganho obtido) no curtíssimo prazo. A bolsa brasileira já bateu sete recordes seguidos de pontuação neste mês. Clique aqui para saber mais informações sobre o mercado de ações.