Dólar fecha em queda e Bolsa recua 1,26% O dia foi de forte oscilação no mercado de câmbio. Depois de subir 2,86% ontem, o dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 2,1750 na ponta de venda das operações, em queda de 1,32% em relação aos últimos negócios de ontem. Durante o dia, a moeda norte-americana oscilou entre a máxima de R$ 2,2090 e a mínima de R$ 2,1680. O cenário externo - leia-se preocupação de alta de juros nos Estados Unidos - continua influenciando os negócios. Com o mesmo nível de risco e taxas mais altas nos Estados Unidos, os investidores preferem migrar seus recursos para ativos norte-americanos. Mesmo as bolsas nos Estados Unidos passam a ter uma atratividade menor em relação aos juros do país. Hoje, o índice Dow Jones - que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em queda de 0,69% e a Nasdaq - bolsa que negocia ações do setor de tecnologia e Internet - fechou em baixa de 0,70%. No Brasil, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou no patamar mais baixo do dia, em 37.807 pontos, em queda de 1,26%.