Dólar fecha em queda e petróleo bate novo recorde O dólar comercial encerrou o dia em queda de 0,37% em relação aos últimos negócios de ontem, cotado a R$ 2,9850 na ponta de venda das operações. A moeda norte-americana iniciou o dia no patamar de R$ 3,0060 e oscilou entre a máxima de R$ 3,0100 e a mínima de R$ 2,9760. Com o resultado de hoje, o dólar registra alta de 2,82% no ano. Os contratos futuros do petróleo cru, negociados na New York Mercantile Exchange (Nymex), com vencimento em setembro, bateram novo recorde hoje e encerraram o dia em US$ 47,27 o barril de petróleo. Trata-se de uma alta de US$ 0,52 em relação ao fechamento de ontem. O desempenho da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) no final da tarde de hoje refletiu o ?clima de comemoração? dos investidores com o voto do ministro Cezar Peluso a favor da cobrança da contribuição previdenciária dos servidores públicos inativos no Supremo Tribunal Federal (STF). Às 16h25, o Ibovespa ? índice que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa ? chegou à máxima do dia, em alta de 2,68%.