Dólar fecha em R$ 2,4100, nível mais baixo desde maio de 2002 O dólar comercial retomou a trajetória de baixa hoje para fechar com perda de mais 0,78%, a R$ 2,4100 - menor patamar desde 3 de maio de 2002 (a R$ 2,409). O resultado ampliou a queda acumulada da moeda norte-americana ante o real neste mês para 4,71% e, no ano, para 9,19%. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em baixa de 0,27%, com 24.478 pontos. Operou entre a máxima de 24.681 pontos (+0,55%) e a mínima de 24.345 pontos (-0,81%). Com esse resultado, a Bolsa passou a acumular baixas de 1,47% em maio e de 6,56% em 2005. O movimento financeiro ficou em R$ 1,163 bilhão.